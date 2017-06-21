Мужа певицы Жасмин увезли из суда на скорой помощи

Адвокат Денис Уланов заявил, что молдавского бизнесмена, мужа певицы Жасмин Илана Шора отвезли на скорой помощи перед вынесением ему приговора в 7,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Его отвезли домой, после того, как оказали помощь. Он знает приговор, с которым категорически не согласен. Илан Шор не признал, не признает, и не будет признавать свою вину. Мы ждем мотивировочной части приговора, чтобы обжаловать его в Апелляционной палате", - сказал Уланов.

Он также подчеркнул, что до окончательного решения Апелляционной палаты Шор будет находиться под судебным контролем.

Уточняется, что суд Кишинева приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы с исполнением наказания в колонии открытого режима. Бизнесмена обвиняют в причастности к краже денег из трех молдавских банков на сумму в $400 млн.