Министерство внутренних дел не проводило экспертизу по установлению содержания алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Её слова передаёт РИА Новости

«Экспертно-криминалистическим центром ГУМВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относится к компетенции ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области», — заявила Петрова.

23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.