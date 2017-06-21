Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире

Видеозапись опубликована на Youtube-канале "Навальный Live".

"Я правильно понимаю, Волков Леонид Михайлович ? На завтра повестка, 22 июня, к 12.00. По адресу: Автозаводская, 15, корпус, 2. Соответственно, ниже вот здесь заполняете", - обратился к нему полицейский.

После этого Волков заполнил повестку.

"От меня больше ничего не надо? Спасибо большое", - сказал он и продолжил общаться со зрителями.

В своем твиттере Волков написал, что повестка ему была вручена по ч. 2, ст. 20.2 КоАП России (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

"То есть я так понимаю, что они хотят мне пришить "организацию митинга на Тверской" и на 10 суток", - написал он в другом твите.

16 июня сообщалось, что суд сократил срок ареста Навальному с 30 суток до 25.