Врач-нарколог Олег Стеценко прокомментировал "Газете.Ru" информацию о повторной экспертизе по делу "пьяного мальчика", которая якобы подтвердила, что в организме ребенка была высокая доза алкоголя.

По его словам, версия родителей ребенка о том, что алкоголь мог попасть в печень погибшего ребенка напрямую, с помощью укола судмедэкспертов, теоретически возможна.

"Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства – перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор, но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц, – объяснил он. – Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя".