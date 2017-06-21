«Интерфакс» Повторная судмедэкспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко , которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает

По его словам, новые данные опровергают обвинения в халатности эксперта, который проводил первоначальное исследование. Результаты повторной экспертизы доказали, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат одному человеку, а именно погибшему мальчику.

Собеседник информационного агентства уточнил, что в таком случае эксгумация Шимко не требуется. Однако, по его словам, окончательное решение еще не было принято.

На данный момент эксперты пытаются выяснить, что именно и в каком количестве ребенок мог выпить.

Ранее 31-летняя Ольга Алисова на "Хёндэ-Солярис" сбила 6-летнего Алексея Шимко во дворе жилого дома в городе Железнодорожном. Женщина утверждала, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже эксперты подтвердили ее заявление. Согласно их заключению, в крови мальчика содержится 2,7 промилле алкоголя. Это соответствует одной выпитой бутылке водки. На основе данных результатов, следствие пришло к выводу, что мальчик сам упал под машину, так как был сильно пьян.