Умер знаменитый разведчик КГБ СССР Юрий Дроздов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«21 июня 2017 года ушёл из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов», — говорится в сообщении.