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Умер знаменитый разведчик КГБ СССР Юрий Дроздов

Скончался разведчик Юрий Дроздов
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На 92-м году жизни скончался начальник советской нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа «Вымпел» Юрий Дроздов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«21 июня 2017 года ушёл из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов», — говорится в сообщении.
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КГБ СССР
Юрий Дроздов
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