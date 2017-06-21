СМИ узнали о других скандалах с экспертом по делу «пьяного» мальчика

Судмедэксперт Михаил Клейменов , который подписал результаты экспертизы, обнаружившей в крови шестилетнего ребенка алкоголь, был замешан и в других скандалах. Об этом сообщает Life

МВД, Минздрав и Как утверждает издание, однажды он выдал заключение о том, что пострадавшая в стычке с полицейскими местная учительница получила травмы еще до инцидента, что спасло правоохранителей от проблем. Конфликт женщины с полицейскими произошел, когда она пыталась защитить нанятых строителей из Молдавии в отделении полиции. Теперь она пытается доказать свою невиновность и привлечь к ответственности не только полицейских, но и Клейменова. Она писала жалобы в прокуратуру Росздравнадзор , но пока ни одна инстанция не оспорила решение эксперта.

В другой раз, по данным Life, экспертиза Клейменова показала, что задержанный полицией сын сотрудника ФСБ умер от падения с высоты собственного роста, а не из-за избиения. Дело по факту гибели молодого человека не возбуждено до сих пор.

Двадцать третьего апреля в городе Балашиха автомобиль сбил ребенка в одном из дворов. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова . Ребенок погиб. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца.

Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).

Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем машины, было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу.

Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сам Клейменов заявил, что исследование проводил не он. По словам специалиста, он произвел забор биоматериала, затем отправил пробирки в столичную клинику, и уже оттуда ему прислали результаты. СМИ сообщали, что он подписал их «не глядя».