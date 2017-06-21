Бойцы МЧС спасли иностранцев в парке «Лосиный остров»

Спасатели МЧС обнаружили потерявшихся в парке «Лосиный остров» иностранцев. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве, в 22:11 20 июня в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций поступило сообщение о заблудившихся в этом парке людях.

В поисках приняли участие аварийно-спастельный отряд, кинолог, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях.

В 23:48 потерпевшие были обнаружены. Медицинская помощь не потребовалась. Их сопроводили до гостиницы.