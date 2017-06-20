Родня верит в воскрешение Вороненкова

Общественность, взбудораженная слухами о том, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков , возможно, сымитировал свое убийство, не желает расставаться этой версией. Масла в огонь добавил дядя политика, который допустил, что тому под силу было разыграть подобную комбинацию.

Странные обстоятельства атаки на Дениса Вороненкова обсуждали эксперты в передаче "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Особое внимание гостей студии привлекло откровение дяди бывшего депутата.

"Он отреагировал достаточно неоднозначно. Сказал, что Денис был смышленый человек, хитрый, продуманный. И то, что он жив – это вполне возможно", – пересказал свою беседу с родственником Вороненкова нижегородский общественный деятель Евгений Пыхонин. Также дядя политика признался, что его решение уехать на Украину стало полнейшей неожиданностью для семьи бывшего депутата.

Еще одной подозрительной деталью, которая может свидетельствовать в пользу теории об инсценировке покушения, для гостей программы стало поведение вдовы Дениса Вороненкова Марии Максаковой . Так, даже в день похорон супруга оперная дива поразила взгляды поклонников великолепным макияжем.

Отметим, ранее "похожей на правду" информацию о всплывшем в Израиле Денисе Вороненкове назвал звездный критик Станислав Садальский . "Покушение было довольно странным. Во-первых, в очень людном месте. Во-вторых, убийца был в очень приметной красной обуви. Как будто его должны были по ней узнать. В-третьих, не было луж крови. В-четвертых Максакова как-то уж легко пережила смерть своего мужа, через месяц была веселая, в новом образе и на ток шоу. Смерть собаки тяжелее переносят. Очень похоже на правду. И еще киллер стрелявший в Вороненкова, убитый и даже похороненный, жив!" – написал он.