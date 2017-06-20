СМИ: именинницу из перевернувшейся на Ладоге лодки нашли мертвой

СМИ сообщили об обнаружении тела пропавшей девушки ни Ладожском озере. О гибели девушки сообщает портал "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в оперативном штабе МЧС на Ладожском озере.

Двое пассажиров – 16-летний Игорь и его друг Андрей – смогли спастись. Они были доставлены в больницу с переохлаждением. Один из выживших также получил повреждение руки.

Как сообщили ранее в Сортавальской больнице, жизни подростков ничего не угрожает.

На данный момент поисковые работы на озере продолжаются. Еще не найдены двое мальчиков, которые также были в этой злополучной лодке.