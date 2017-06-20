В Германии вынесен приговор по делу девочки Лизы

В Германии 24-летнего берлинца Исмета Ш. приговорили к году и девяти месяцам условно за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней русской девочки. Об этом сообщает немецкая газета Bild

Также молодой человек был обвинен в производстве детской порнографии. По этому делу берлинский суд района Тиргартен приговорил подсудимого к четырем годам испытательного срока.

При этом суд пришел к выводу, что сексуальный акт произошел по обоюдному согласию. Однако девочке на момент произошедшего было всего 13 лет.

Согласно законам Германии, возраст согласия наступает с 14 лет. Поэтому любые сексуальные отношения с лицами, не достигшими 14-летия, являются насилием над детьми.

Ранее представитель земельного суда по уголовным делам в Берлине заявила, что преступления, ко которым обвиняется Исмет Ш., произошли осенью 2015 года. По ее словам, подсудимый не связан с исчезновением русскоязычной «девочки Лизы» в январе 2016 года.