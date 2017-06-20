«Меня оклеветали на всю страну»

Подмосковный судмедэксперт, занимавшийся делом «пьяного мальчика», уверен, что выполнил свою работу профессионально и без ошибок. Он уверен, что в организме ребенка перед гибелью в ДТП действительно был алкоголь. Тем временем предполагаемая виновница аварии Ольга Алисова впервые за три месяца после трагедии встретилась с родными погибшего и попыталась извиниться.

Громкая история с гибелью под колесами автомобиля 6-летнего мальчика в Подмосковье получила новый импульс. Ключевые действующие лица этой запутанной истории стали активно общаться со СМИ и сделали ряд заявлений. Более того, в эфире Первого канала впервые с момента гибели ребенка встретились совершившая наезд Ольга Алисова и родственники погибшего.

Управлявшая автомобилем женщина попросила прощения у семьи Леши Шимко. «Простите, если сможете. Мне тоже тяжело, я сама мать и тоже переживаю вместе с вами, — заявила она. — Я знаю, что вы меня не простите. Простить не простите, но примите соболезнования».

По ее словам, она не боится сурового уголовного наказания.

«Если будет доказана вина, мне не страшно… Я не видела его. Мне не страшно, потому что основное наказание у меня уже есть, оно будет со мной до конца моих дней», — сказала Алисова.

Впрочем, ни о каком примирении между женщиной и родными мальчика речь не идет.

Кроме того, вчера в ряде СМИ выступил судмедэксперт из города Железнодорожный Михаил Клейменов. Именно он взял образцы для анализов и отправил их в лабораторию, а затем подписал заключение об опьянении погибшего мальчика.

«Экспертиза трупа была проведена 24 апреля. И мною были взяты два образца крови, в том числе и для установления концентрации этилового спирта в крови.

Все записи были опечатаны моей личной печатью. На следующий день два образца крови были отправлены в МОНИКИ из Железнодорожного района. Все необходимые данные в документах были прописаны.

После проведения всех необходимых экспертиз к нам поступило заключение», — рассказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Итоги исследования, показавшего сильное опьянение у 6-летнего ребенка, эксперта очень удивили.

«Я был удивлен, когда увидел в анализе крови этиловый спирт и ацетальдегид. Ацетальдегид — это продукт распада алкоголя, который попал в организм еще при жизни. Я засомневался в результатах и доложил своему руководителю. Мы решили провести молекулярно-генетическое исследование крови, по результатам которого было установлено, что кровь, которая находилась в анализируемых образцах, принадлежит одному и тому же лицу. И на этом решено было поставить точку», — заявил он.

В другом эфире, теперь уже Первого канала, Клейменов призвал прекратить «всяческие грязные инсинуации».

«Я сейчас нахожусь в состоянии человека, которого оклеветали на всю страну за то, что я ответственно отнесся к своей работе и сделал ее согласно требованиям нормативных документов и моей личной совести», — сказал Клейменов.

Однако точка в деле, скорее всего, будет поставлена лишь после эксгумации тела ребенка.

В то же время адвокат Алисовой Наталья Куракина в беседе с «Газетой.Ru» заверила, что в крови мальчика не было алкоголя, а экспертиза была проведена с нарушениями.

«Для нас самих результаты экспертизы — большая неожиданность. Мою подзащитную обвиняют в том, что она якобы фальсифицировала результаты экспертизы. Однако на самом деле такой результат исследования нам только мешает — подобные обстоятельства только отягощают вину моей подзащитной. Мы сами не верим в то, что мальчик был пьян», — сказала она.

По данным Куракиной, эксгумация тела мальчика для проведения повторной экспертизы будет проведена в ближайшее время.

Кроме того, в рамках расследования дела будут повторно назначены и другие экспертизы, в частности автотехническая.

В то же время, по словам адвоката, наличие или отсутствие в крови мальчика алкоголя никак не влияет на тяжесть наказания находившейся за рулем автомобиля Алисовой.

Кто может быть причастен к возможной фальсификации результатов экспертизы, пока не понятно. В МВД России ранее заявляли, что сотрудники ведомства не имели отношения к проведению исследования.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу МВД России обращает внимание, что, согласно действующему законодательству, бюро судебно-медицинской экспертизы не входит в структуру министерства», — заявила «Газете.Ru» официальный представитель ведомства Ирина Волк

По ее словам, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз.

Комментируя заявления эксперта Клейменова, врач-нарколог Олег Стеценко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ацетальдегид в организме образуется не только при распаде этилового спирта, но и при распаде многих сахаров.

«Думаю, что в организме ребенка, который умер под колесами автомобиля, наверняка могло оказаться большое количество продуктов распада сахаров. Но в любом случае эксперт, подписывая заключение, из которого следовало, что у ребенка в 6 лет обнаружили в крови почти 3 промилле спирта, должен был обратить на это внимание, позвонить в лабораторию, спросить, на каком основании получились такие результаты», — сказал он.

Кроме того, Стеценко объяснил, что при стандартной проверке на наличия в крови алкоголя, как правило, не проводится проверка на ацетальдегид.

По его словам, такие показатели могут быть связаны с тем, что в лаборатории случайно перепутали пробирки или недостаточно хорошо помыли химическую посуду.