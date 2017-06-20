В Москве эвакуировали посетителей «Макдоналдса»

Во вторник, 20 июня, в Москве на Дмитровском шоссе эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания «Макдоналдс». На данный момент на месте ЧП работают кинологи и саперы. Об этом сообщает Life

Эвакуация была объявлена после сообщения об обнаружении в ресторане подозрительного предмета.

На прошлой неделе в четверг, 15 июня, в центре Москвы в торговом доме обнаружили гранату. ЧП произошло в «Гостином дворе», который расположен между улицами Варваркой, Ильинкой, Хрустальным и Рыбным переулками. Правоохранители изъяли три подозрительных предмета, которые по форме напоминают боевую гранату. Обнаружили их в комоде.