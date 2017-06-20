Россельхознадзор предупредил о возможности массового вброса просроченной рыбы

В регионах Дальнего Востока, Сибири и западных регионах России под видом свежего улова может быть осуществлен массовый вброс прошлогодней и некачественной рыбы. Об этом предостерегает в своем сообщении управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Свежая рыба вскоре пойдёт в реализацию на российский берег... Однако вместе со свежей рыбой в реализацию, под видом улова этого года, может пойти нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.

Как показывает практика, не все уловы прошлого года были реализованы их владельцами. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на складах морозильного хранения, дожидаясь своей реализации по хорошей цене. И именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей», — говорится в сообщении ведомства.

Общий рекомендуемый вылов лососевых рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 318 тыс. тонн.

Для того, чтобы не приобрести прошлогоднюю рыбу под видом свежей, Россельхознадзор рекомендует обраать внимание на внешний вид рыб (в частности, жабры и глаза), а тауже спрашивать у продавцов в случае подозрений сопроводительные ветеринарные документы.