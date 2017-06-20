Трагедия на Ладоге: пассажирка перевернувшейся лодки погибла

Единственная девушка, которая находилась в перевернувшейся на Ладоге лодке, погибла. Об этом сообщили в администрации сельского поселения Импилахти. О гибели девушки рассказали подростки, которым удалось спастись: по их словам, они видели, как она тонет.

Сейчас на Ладоге идет поисково-спасательная операция, передает телеканал "Россия 24". Специалисты и волонтеры не теряют надежды найти живыми еще двоих юношей.

Двое спасшихся подростков находятся на берегу, им оказана необходимая медицинская помощь.