Лодку пропавших на Ладоге подростков нашли спасатели

Судьба трех из пяти подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере, остается неизвестной, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сейчас спасатели исследуют береговую линию и акваторию Ладоги. В поисках задействованы сотрудники МЧС и волонтеры. Водолазы начали обследовать дно озера.

Также в поисково-спасательной операции участвуют два вертолета Ми-8 от республики Карелия и северо-западного региона центра МЧС России. Всего к поискам привлечены 247 человек и 43 единицы техники.

Спасателям также удалось обнаружить лодку, на которой подростки вышли на воду, уточняет ТАСС . Пропавших детей рядом с ней не было.

Во время спасательной операции найдена лодка, ее доставили на берег

— представитель МЧС по республике Карелия.

Руководит спасательной операцией на Ладожском озере врио главы Карелии Артур Парфенчиков

Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере в Карелии. По предварительной информации, погибли три человека.