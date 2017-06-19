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В Москве таксист удерживал канадца в авто, пока тот не заплатил за проезд в 7 раз больше
Таксист заблокировал двери своих авто, чтобы не выпускать канадца, который приехал в Москву. Инцидент произошел на Новоданиловской набережной столицы, уточняет источник РЕН ТВ.
Сообщается, что водитель и его жертва договаривались на оплату проезда в 500 рублей. Когда таксист довез канадца до места назначения, он потребовал от пассажира 3500 рублей.
После этого водитель скрылся с места ЧП.
По факту произошедшего проводится проверка.
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