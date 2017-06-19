Во Франции на АЭС «Бюже» произошел пожар

Во Франции на атомной электростанции «Бюже» произошёл пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французское управление по ядерной безопасности ASN

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. На момент написания новости информации о жертвах не поступало. Превышение допустимой нормы радиации в воздухе также зафиксировано не было. Атомный реактор находится в 35 километрах от Лиона.