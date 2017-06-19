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Во Франции на АЭС «Бюже» произошел пожар
Фото: Wikimedia Commons
Во Франции на атомной электростанции «Бюже» произошёл пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французское управление по ядерной безопасности ASN.
На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. На момент написания новости информации о жертвах не поступало. Превышение допустимой нормы радиации в воздухе также зафиксировано не было. Атомный реактор находится в 35 километрах от Лиона.
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