Главные события у вас в почте
На Елисейских Полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон
В Париже на Елисейских Полях автомобиль врезался в полицейский фургон. Отмечается, что после этого машина загорелась.
Об этом сообщает телеканал BFM.
В настоящее время водитель задержан.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Une voiture percute un fourgon de la gendarmerie sur les Champs-Élyséeshttps://t.co/TPq2UiuVMF pic.twitter.com/LoTC0GYINQ— BFMTV (@BFMTV) 19 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что в Париже в районе Елисейских Полей проводится полицейская операция.
Оставить комментарий