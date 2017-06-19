На Елисейских Полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

В Париже на Елисейских Полях автомобиль врезался в полицейский фургон. Отмечается, что после этого машина загорелась.

Об этом сообщает телеканал BFM.

В настоящее время водитель задержан.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Une voiture percute un fourgon de la gendarmerie sur les Champs-Élyséeshttps://t.co/TPq2UiuVMF pic.twitter.com/LoTC0GYINQ — BFMTV (@BFMTV) 19 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что в Париже в районе Елисейских Полей проводится полицейская операция.