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На Елисейских Полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

В Париже на Елисейских Полях автомобиль врезался в полицейский фургон. Отмечается, что после этого машина загорелась.
Об этом сообщает телеканал BFM.
В настоящее время водитель задержан.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Париже в районе Елисейских Полей проводится полицейская операция.
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