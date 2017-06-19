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В США оцепили торговый центр после сообщений о вооруженном мужчине внутри
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Полиция оцепила торговый центр в американском город Согас (штат Массачусетс) после сообщений о вооруженном злоумышленнике внутри здания, сообщается на официальном сайте полицейского управления.
Полиция призывает людей пока не приближаться к торговому центру Square One Mall и территории вокруг него.
Со ссылкой на полицию газета Boston Globe пишет, что на место также прибыл полицейский спецназ. Торговый центр пока закрыт.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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