В США оцепили торговый центр после сообщений о вооруженном мужчине внутри

Полиция оцепила торговый центр в американском город Согас (штат Массачусетс) после сообщений о вооруженном злоумышленнике внутри здания, сообщается на официальном сайте полицейского управления.

Полиция призывает людей пока не приближаться к торговому центру Square One Mall и территории вокруг него.

Со ссылкой на полицию газета Boston Globe пишет, что на место также прибыл полицейский спецназ. Торговый центр пока закрыт.

Сообщений о пострадавших не поступало.