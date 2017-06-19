Пациентка московской частной клиники скончалась после инъекции

Пациентка одной из частных клиник Москвы скончалась после проведения инъекционной процедуры, сообщила старший помощник руководителя ГСУК СК России по Москве Юлия Иванова

"Днем 9 июня 2017 года во время проведения инъекционной процедуры в одной из частных клиник Москвы 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После она была доставлена в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь, скончалась", — сказала Иванова.

Следователи проанализируют ситуацию на наличие признаков преступления, предусмотренного по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в одной из частных клиник Москвы во время пластической операции умерла несовершеннолетняя девушка. Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.