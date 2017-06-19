Защитники заявили, что на Китуашвили испытывают лекарства. Из-за этих экспериментов у основателя "Смотра.ру" чуть не остановилось сердце. адвокаты указывают на то, что 12 и 13 июня после судебных заседаний Китуашвили терял сознание "после применения таблеток, которые ему дала медработник СИЗО".

Адвокаты также запросили медкарту Китуашвили, в которой было указано, что у их подзащитного найдено 12 хронических заболеваний, но никаких серьезных обследований на время тюремного заключения не проводилось.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищение четырех машин. Затем он предоставил в страховую компанию ложные документы о наступлении страховых случаев и получил деньги за якобы похищенные автомобили.