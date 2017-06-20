Белых продлили арест

Мосгорсуд продлил арест экс-губернатору Кировской области Никите Белых . Защита предлагала за его свободу залог в 20 млн рублей. Сторона гособвинения ходатайствовала о продлении ареста, поскольку, по мнению правоохранителей, обвиняемый мог скрыться и использовать свои связи, чтобы помешать расследованию дела.

Судья согласилась с ходатайством гособвинения.

Ранее адвокат Андрей Грохотов заявил, что у экс-губернатора было обнаружено заболевание мозга (энцефалопатия второй степени) и повышенное артериальное давление.

Отметим, что в начале года Никиту Белых переводили из СИЗО в госпиталь для лечения.

Напомним, Белых был задержан 24 июня прошлого года в одном из столичных ресторанов. Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро.