Опасная рыбалка: спасатели свыше 6 часов ищут подростков на Ладожском озере в Карелии

Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере. Двоим из них удалось спастись и самостоятельно добраться до берега, судьба троих по-прежнему неизвестна. Видимость и погодные условия позволили спасателям вести операцию всю ночь, однако результатов она пока не принесла.

Опасная рыбалка

Трагедия произошла вечером в понедельник, 19 июня, в заливе Импилахти Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии. Пятеро подростков 15 - 16 лет отправились на рыбалку, однако из-за сильного шторма лодка перевернулась. Двоим молодым людям удалось спастись и доплыть до берега, судьба троих, в числе которых девушка 2001 года рождения, остается неизвестной.

Спасшиеся подростки рассказали, что находившаяся с ними девушка погибла сразу, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Сами молодые люди были доставлены в Сортавальскую центральную районную больницу. "Они сами зашли в больницу и поднялись к врачу. Их состоянию ничего не угрожает", - сказал ТАСС представитель больницы. Эти слова подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Прибыли частным образом Молодые люди - жители соседнего города Сортавала, расположенного примерно в 40 километрах от места ЧП. Они прибыли на отдых частным образом. По данным главы администрации Импилахтинского сельского поселения Жанны Шарец, у одного из подростков в деревне живет бабушка.

"Были дети в возрасте 15 - 16 лет, четыре мальчика и девочка", - сказала глава администрации, отметив, что личность всех пропавших установлена.

Глава Сортавальского района Леонид Гулевич в свою очередь сообщил, что родители подростков проинформированы о случившимся и направились к месту трагедии.

Надежда на спасение В масштабной поисковой операции, которую развернули спасатели, участвуют, по последним данным, 247 человек, в их числе - сотрудники МЧС и волонтеры. Задействовано 43 единицы техники, включая два вертолета и плавсредства. Руководит спасательной операцией врио главы Карелии В масштабной поисковой операции, которую развернули спасатели, участвуют, по последним данным, 247 человек, в их числе - сотрудники МЧС и волонтеры. Задействовано 43 единицы техники, включая два вертолета и плавсредства. Руководит спасательной операцией врио главы Карелии Артур Парфенчиков , который практически сразу вылетел на место происшествия.

В Карелии сейчас белые ночи, что облегчает поиск подростков. По данным местных властей, ветер успокоился, озеро также спокойное. "Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы", - рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.