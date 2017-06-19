В летевший из Стамбула в Тбилиси самолет ударила молния

В связи с этим непредвиденным обстоятельством командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка.

Самолет принадлежит компании Atlas global. Как признались пассажиры, молния ударила спустя несколько минут после взлета. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал, и воздушное судно успешно вернулось в аэропорт.

Как уточнил пассажир Давид Лоладзе, из-за удара экипаж столкнулся с проблемами в управлении. Коте Матиашвили добавил, что самолет получил некоторые повреждения.

Рейс в Тбилиси был выполнен спустя несколько часов. Информацию об опоздании подтвердили в пресс-службе аэропорта.