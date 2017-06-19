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Прокуратура признала право на жилье пожаловавшейся Путину матери-одиночки
Прокуратура Забайкальского края признала право на жилье матери-одиночки из сгоревшего села Шивия Натальи Калининой, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на отсутствие жилья. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Анатолия Ускова.
«Проверка пришла к выводу — у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья. Готовится исковое заявление в суд», — рассказал Усков агентству.
При этом в прокуратуре пока не сообщают, имелись ли какие-то нарушения при первоначальном предоставлении жилья.
15 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным Калинина рассказала президенту , что после пожаров 2015 года, уничтоживших ее жилье, местные власти предоставили ей дом, оказавшийся непригодным для проживания. Она также отметила, что ее дочь не может поступить в школу из-за отсутствия прописки.
В ответ Путин поручил властям края и региональной прокуратуре выяснить, каким образом расходовались средства, выделенные на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура Забайкальского края и следственное управление СКР по региону начали проверку по факту обращения Калининой к президенту.
Глава администрации Оловяннинского района Забайкальского края Андрей Антошкин опроверг слова обратившейся к Путину женщины. Он заявил, что в действительности мать-одиночка одной из первых погорельцев получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная и дала на нее письменное согласие. Однако позже она попросила, чтобы ей предоставили жилье в Чите. Получив отказ, женщина якобы собрала вещи и уехала в село Ареда. Антошкин подчеркнул, что предоставленная женщине квартира стоит пустой, а ключи от нее хранятся у хозяйки.
Летом 2015 года по территории Сибирского федерального округа прошли сильнейшие лесные пожары. В Иркутской области, Бурятии, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае был введен режим ЧС.
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