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Боевики ИГ взорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле
Боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле, передает Reuters.
Об этом сообщили представители вооруженных сил Ирака.
Мечеть была построена в XII веке и являлась одой из исторических мечетей страны.
Ранее сообщалось, что иракские военные в ходе операции по освобождению Мосула от террористов подошли к мечети ан-Нури.
"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России
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