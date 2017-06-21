Боевики ИГ взорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле

Об этом сообщили представители вооруженных сил Ирака.

Мечеть была построена в XII веке и являлась одой из исторических мечетей страны.

Ранее сообщалось, что иракские военные в ходе операции по освобождению Мосула от террористов подошли к мечети ан-Нури.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России