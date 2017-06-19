Полиция Лондона рассказала о жертвах инцидента в городе

В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона 18 июня погиб один человек, еще восемь были госпитализированы. Об этом сообщила полиция Лондона в своем Twitter.

Десять человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. Также полиция опровергла появившиеся ранее данные о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался автомобиль.

Водитель фургона был задержан. Им оказался 48-летний мужчина. Его психическое состояние проверят.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает инцидент в Лондоне как возможный теракт.

Ранее газета The Sun сообщала, что в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне могли погибнуть два человека.