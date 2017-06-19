СМИ: из протаранившего толпу людей фургона в Лондоне выскочил мужчина с ножом

Вооруженный ножом мужчина выскочил из фургона, который въехал в толпу людей на севере Лондона, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что это был белый мужчина. До ареста он успел ранить по меньшей мере одного человека.

По словам очевидца происшествия, в автомобиле находились три человека, двум из которых удалось скрыться, сообщает Sky News.