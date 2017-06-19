Два человека погибли в результате нападения на туристический комплекс в Мали

Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает Reuters

Атаке подвергся популярный среди иностранцев комплекс в местечке Дугуракоро. Четыре вооруженных человека прибыли к территории туристического объекта на мотоциклах и автомобиле и открыли стрельбу, убив двоих людей.

В плену у боевиков оказались 36 человек, в том числе, 13 граждан Франции. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности ликвидировали нападавших.

Министр безопасности Мали Салиф Траоре заявил, что были обнаружены тела двух нападавших, еще два тела ищут. Другой чиновник ведомства сообщил, что атаку на туристический объект могли осуществить джихадисты.