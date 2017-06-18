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СМИ: В аэропорту Штутгарта задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта
Полиция задержала двух мужчин в немецком Штутгарте по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта, следовавшего в Болгарию. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
По информации издания, в ходе допроса пока не удалось выяснить, действительно ли задержанные готовили нападение. Возраст и национальность мужчин не уточняются.
Ранее сообщалось, что рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены из-за угрозы теракта.
Полицейские с собаками, а также сапёры обыскали самолёт компании Bulgaria Air, пассажиры были эвакуированы.
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