СМИ: В аэропорту Штутгарта задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта

Полиция задержала двух мужчин в немецком Штутгарте по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта, следовавшего в Болгарию. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов

По информации издания, в ходе допроса пока не удалось выяснить, действительно ли задержанные готовили нападение. Возраст и национальность мужчин не уточняются.

Ранее сообщалось, что рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены из-за угрозы теракта.

Полицейские с собаками, а также сапёры обыскали самолёт компании Bulgaria Air, пассажиры были эвакуированы.