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Газета.Ru

СК возбудил дело по факту ДТП с "КамАЗом" и микроавтобусом под Тулой

СК возбудил дело по факту ДТП с «КамАЗом» под Тулой
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и "КамАЗа", в котором один человек погиб и девять пострадали, передает "Интерфакс".
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Интерфакс
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