Внедорожник въехал в толпу людей во Львове

Внедорожник Land Cruiser врезался в толпу людей на Соборной площади в центре украинского Львова, об этом сообщает «24 канал». Происшествие случилось рядом с костелом Святого Андрея Первозванного. По данным канала, в результате случившегося погиб как минимум один человек. Еще одного человека госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции и медики. На данный момент неизвестно, что послужило причиной аварии. По предварительным данным, автомобиль внезапно потерял управление по неустановленным техническим причинам.