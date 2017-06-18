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Актера Сергея Година избили в московском ресторане
Фото: ФБА «Экономика сегодня»
На актера Сергея Година напали в ресторане в центре российской столицы в ресторане "Чайхона" на Мясницкой улице.
Годин отдыхал в ресторане с друзьями. К ним подошли два мужчины, один из которых ударил актера стаканом по лицу. С сотрясением головного мозга и резаными ранами лица Сергея доставили в московскую больницу. Врачи оказывают ему скорую медицинскую помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.
Накануне СМИ сообщили о нападении актера Алексея Панина на телеведущую Ксению Собчак с ружьем.
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