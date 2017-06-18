Актера Сергея Година избили в московском ресторане

На актера Сергея Година напали в ресторане в центре российской столицы в ресторане "Чайхона" на Мясницкой улице.

Годин отдыхал в ресторане с друзьями. К ним подошли два мужчины, один из которых ударил актера стаканом по лицу. С сотрясением головного мозга и резаными ранами лица Сергея доставили в московскую больницу. Врачи оказывают ему скорую медицинскую помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.