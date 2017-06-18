Полиция Мэрилента арестовала подозреваемых в убийстве россиянина Зиберова

Полиция американского округа Монтгомери (штат Мэриленд) арестовала троих подозреваемых в убийстве 18-летнего россиянина Артура Зиберова. Об этом сообщил начальник управления полиции округа Томас Мэнджер, передает ТАСС.

Зиберов и его 17-летний друг Шади Наджар были застрелены 5 июня. По информации газеты the Washington Post, в машину, в которой находились подростки, убийцы выпустили более 30 пуль. Один из погибших получил 4 ранения, другой — 10. Следователи считают, что целью преступников был Наджар, которому они таким образом отомстили за прошлогоднее ограбление.

За любую информацию о преступниках полиция объявляла награду в размере 10 тысяч долларов.

Под стражу в подозрении к причастности к этому инциденту взяты 19-летний Роджер Гарсия, его брат, 24-летний Эдгар Гарсия Гиона и их друг Хосе Каналес Янес. Им предъявлены обвинения в совершении убийства по двум пунктам и в сговоре с целью совершения убийства по двум пунктам.

Посольство России в США рассчитывает на скорейшее завершение расследования двойного убийства и на привлечение преступников к суду. Об этом сообщили РИА Новости в субботу в российской дипломатической миссии.