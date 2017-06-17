Вокалист группы "Бригадный подряд" Анатолий Скляренко задержан на стадионе "Санкт-Петербург Арена" во время стартового матча Кубка Конфедераций сборной России со сборной Новой Зеландии, сообщает iz.ru. Сообщается, что связи с музыкантом в настоящий момент нет.

По неподтвержденным данным, причиной задержания стало "обнаружение у задержанного пакета с веществом растительного происхождения".

Напомним, что в субботу, 17 июня в Санкт-Петербурге прошел матч открытия Кубка Конфедераций по футболу. Россия одержала победу над сборной Новой Зеландии со счетом 2:0.