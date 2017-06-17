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Появились новые подробности об убийстве Вороненкова
Фото: Facebook
Задержанный по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко, которого арестовали на два месяца, привез киллера к месту преступления. Об этом заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "112 Украина".
По ее словам, Тарасенко подозревается в участии организации убийства Вороненкова.
«Он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», - отметила Максимец. Однако адвокат подозреваемого Роман Гайдай уверен, что доказательств недостаточно. По его словам, суд не исследовал, что задержание было незаконно, а доказательства «ни на что не указывают».
Ранее сообщалось, что в украинском Павлограде арестован местный националист и активист запрещенного в РФ «Правого сектора» Ярослав Тарасенко. Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева, возле «Премьер-палас». На Украину Вороненков сбежал из России в связи с уголовным преследованием по делу о мошенничестве.
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