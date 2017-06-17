Появились новые подробности об убийстве Вороненкова

По ее словам, Тарасенко подозревается в участии организации убийства Вороненкова.

«Он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», - отметила Максимец. Однако адвокат подозреваемого Роман Гайдай уверен, что доказательств недостаточно. По его словам, суд не исследовал, что задержание было незаконно, а доказательства «ни на что не указывают».

Ранее сообщалось, что в украинском Павлограде арестован местный националист и активист запрещенного в РФ «Правого сектора» Ярослав Тарасенко. Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева, возле «Премьер-палас». На Украину Вороненков сбежал из России в связи с уголовным преследованием по делу о мошенничестве.