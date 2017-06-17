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В метро Лондона частично приостановлено движение из-за пожара в многоэтажном доме
Движение на двух линиях метрополитена Лондона приостановлено из-за опасений, что пассажиры могут пострадать при падении обломков со сгоревшего жилого здания, пишет Daily Mail.
В Лондонской пожарной бригаде сообщили, что существует «временный риск» для пассажиров, находящихся на платформах и перемещающихся около станций, отмечает газета.
14 июня в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в результате погибли по меньшей мере 70 человек.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится на Даунинг-стрит с выжившими при пожаре в высотном жилом доме в Лондоне.
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