В метро Лондона частично приостановлено движение из-за пожара в многоэтажном доме

Движение на двух линиях метрополитена Лондона приостановлено из-за опасений, что пассажиры могут пострадать при падении обломков со сгоревшего жилого здания, пишет Daily Mail.

В Лондонской пожарной бригаде сообщили, что существует «временный риск» для пассажиров, находящихся на платформах и перемещающихся около станций, отмечает газета.

14 июня в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в результате погибли по меньшей мере 70 человек.