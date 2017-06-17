Отец погибшего в ДТП «пьяного» мальчика рассказал журналистам МК подробности трагической истории, возмутившей общественность.

Издание выяснило, что изначально с делом о гибели шестилетнего Алеши Шимко в ДТП начали происходить странные вещи. Сначала исчезли записи со всех камер наблюдения во дворе. Потом к свидетелям аварии в двери начали стучаться подозрительные люди. А самого погибшего Алешу сделали «пьяным». В крови ребенка эксперт обнаружил 2,7 промилле алкоголя, а это, значит, что перед прогулкой ребенок выпил как минимум сто граммов водки.

При этом следователь Балашихинского УВМД Аринушкин не счел все эти факты подозрительными.

Шестилетний Алексей Шимко погиб 23 апреля во дворе многоэтажки в микрорайоне Павлино, где проживает семья Шимко. Около 6 вечера он вместе с дедушкой возвращался с прогулки и бежал к подъезду.

Очевидцы утверждают, что на внутридворовую дорогу «Хендай Солярис» 31-летней Ольги Алисовой выехал со скоростью 60 км/ч. Иномарка сбила мальчика, проехала по нему, протащив тело по дороге.

При этом на доме были камеры видеонаблюдения, но следствие получить записи почему-то не смогло. Дело завели спустя 20 дней после ДТП. Когда отец ребенка приехал в полицию, ему показали данные экспертизы, о том, что в крови мальчика обнаружен алкоголь – 2,7 промилле. При этом у отца стали спрашивать, не мог ли ребенок получить доступ к спиртному дома.

По словам Романа Шимко, после ДТП ночью к свидетелям аварии стали стучаться какие-то подозрительные личности. МК сообщает, что предполагаемая виновница аварии Ольга Алисова не проявила раскаяния. Попытку загладить вину она предприняла, отправив через две недели после ДТП родителям Алеши чек на 50 тысяч рублей. Родители мальчика его не приняли.

По данным МК, Алисова и ее адвокат пытаются доказать, что ребенок был виноват сам.

«Та сторона начала мне доказывать, что ребенок сам виноват — выскочил на дорогу и там то ли упал, то ли сел на корточки. Потому она его и не видела. Хотя все свидетели утверждают, что такого не было. В итоге я не смог это слушать — ушел», - рассказал отец мальчика.

При этом издание считает, что у предполагаемой виновницы ДТП могут быть компрометирующие связи.

«Ольга Алисова — девушка далеко не простая, хоть и работает обычным продавцом в салоне связи. В СМИ ее называют женой «авторитета» Сергея Алисова. Его криминальное прошлое имеет несколько однотипных эпизодов, связанных с кредитным мошенничеством и шайкой «черных» риелторов», — пишет издание.