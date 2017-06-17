Адвокат участницы ДТП с мальчиком в Балашихе рассказала подробности аварии

Адвокат Наталья Уракина, которая представляет интересы Ольги Алисовы, наехавшей, по предварительной версии следствия, на 6-летнего мальчика в Балашихе, рассказала о произошедшем ДТП.

Как заявила Kp.ru Уракина, её подзащитная в этот вечер подвозила свою знакомую домой.

«Это четырёхподъездный дом, узкая шестиметровая дорога, которая с двух стороны сторон заставлена машинами. Примерно доехав до середины дома, она почувствовала под днищем своего автомобиля какое-то препятствие. При этом она говорит, что смотрела на дорогу и не видела, что б кто-то перебегал дорогу. Ольга остановилась. К машине бежали люди, по машине начали стучать и кричать. Она открыла водительскую дверь, попробовала выйти, но пожилой мужчина ей сказал: «сдай назад, проедь вперёд!». Она все эти действия проделала, но незначительно проезжала вперёд и назад», — заявила юрист.

По словам адвоката, выйдя из машины, девушка увидела, что между задними колесами её автомобиля лежит ребёнок. Внешне повреждений никаких не было, с её слов. Сначала Алисова растерялась и позвонила своим знакомым, а потом стала набирать скорую помощь.

Уракина также добавила, что её клиентка не говорила по телефону в момент наезда, хотя подобной версии придерживаются свидетели произошедшего, а медосвидетельствование показало, что она была трезвая.

Также адвокат отметила, что она и её подзащитная были сильно удивлены, узнав результаты экспертизы, согласно которым ребёнок был пьян в момент аварии.

«Мы понимаем возмущение родителей ребёнка. И у меня, и у Ольги выводы эксперта вызвали недоумение. При такой степени опьянения — 2,7 промилле — трудно было бы передвигаться даже взрослому человеку. И уж тем более, ребёнок не мог бы в таком состоянии бежать вприпрыжку. У нас это вызвало много вопросов. Мы спросили у следователя, нет ли здесь ошибки», — заключила она.

Ранее по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» мальчика было возбуждено уголовное дело.

23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови погибшего «обнаружена концентрация этилового спирта», которая соответствует сильной степени опьянения.