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Скончался депутат Госдумы
Фото: Саратовская городская Дума
Экс-глава Саратова, депутат Госдумы Олег Грищенко скончался в ночь на 17 июня. Как сообщает агентство "Регион 64", причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Грищенко ушел из жизни на 51-м году жизни.
С августа 2015 года Грищенко являлся первым заместителем главы саратовской администрации, с декабря того же года был и.о. мэра города. в марте 2006 избран депутатом Саратовской городской думы и мэром.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной думы.
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