Скончался депутат Госдумы

Экс-глава Саратова, депутат Госдумы Олег Грищенко скончался в ночь на 17 июня. Как сообщает агентство "Регион 64", причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Грищенко ушел из жизни на 51-м году жизни.

С августа 2015 года Грищенко являлся первым заместителем главы саратовской администрации, с декабря того же года был и.о. мэра города. в марте 2006 избран депутатом Саратовской городской думы и мэром.

В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной думы.