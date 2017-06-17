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У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном
Фото: U.S. Navy
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука, передает агентство Рейтер со ссылкой на военно-морской флот США.
Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.
Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.
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