Мужчина на BMW устроил стрельбу в Москве

В Москве произошла перестрелка. Причиной конфликта стало место для парковки автомобиля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошёл на улице Твардовского. Стрельбу из травматического пистолета открыл водитель BMW. Мужчина припарковал иномарку, после чего к нему подошёл другой водитель и заявил, что тот занял его парковочное место. Пострадавший был ранен. Полиция ведёт поиски преступника.