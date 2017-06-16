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В момент наезда на ребенка в Подмосковье автомобилистка говорила по телефону

Автомобилистка говорила по телефону, когда сбила «пьяного» мальчика
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Виновница ДТП в подмосковном Железнодорожном Ольга Алисова в момент наезда на ребёнка Алексея Шимко говорила по телефону. С таким заявлением выступили очевидцы происшествия. Об этом сообщает «Газета.ру».
Очевидцы утверждают, что после столкновения машина протащила ребёнка под капотом около 10 метров. Затем женщина затормозила, начала осматривать передний бампер и только после этого обратила внимание на задавленного мальчика. Очевидцы добавили, что не раз видели автомобиль Алисовой Hyundai Solaris в районе Павлино, где произошла авария. Местные жители отметили, что женщина плохо водит машину.
23 апреля 31-летняя сотрудница одно из салонов сотовой связи Ольга Алисова задавила в городе Железнодорожном шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Кроме того, местные правоохранительные органы в течение месяца отказывались возбуждать уголовное дело. За это время была уничтожена часть доказательств. Дело взяла под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Московская область Происшествия
МВД Hyundai
Алексей Шимко Ольга Алисова Анна Кузнецова
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