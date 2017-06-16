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В момент наезда на ребенка в Подмосковье автомобилистка говорила по телефону
Виновница ДТП в подмосковном Железнодорожном Ольга Алисова в момент наезда на ребёнка Алексея Шимко говорила по телефону. С таким заявлением выступили очевидцы происшествия. Об этом сообщает «Газета.ру».
Очевидцы утверждают, что после столкновения машина протащила ребёнка под капотом около 10 метров. Затем женщина затормозила, начала осматривать передний бампер и только после этого обратила внимание на задавленного мальчика. Очевидцы добавили, что не раз видели автомобиль Алисовой Hyundai Solaris в районе Павлино, где произошла авария. Местные жители отметили, что женщина плохо водит машину.
23 апреля 31-летняя сотрудница одно из салонов сотовой связи Ольга Алисова задавила в городе Железнодорожном шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Кроме того, местные правоохранительные органы в течение месяца отказывались возбуждать уголовное дело. За это время была уничтожена часть доказательств. Дело взяла под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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