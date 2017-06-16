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Саудовский дипломат убил в Берлине велосипедиста дверью своего Porsche
В Берлине саудовский дипломат стал виновником смертельной дорожной аварии. В открытую дверь посольского автомобиля Porsche, припаркованного на велодорожке, въехал велосипедист. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл 13 июня. В правоохранительных органах заявили, что дипломат избежит наказания в связи с дипломатическим иммунитетом. Погибший – мужчина 55 лет. Министерство иностранных дел Германии направило запрос в Саудовскую Аравию с просьбой уточнить статус дипломата. Посольство королевства опубликовало соболезнования родственникам погибшего.
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