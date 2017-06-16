Жителей Ганновера эвакуировали после обнаружения бомбы времён Второй Мировой

В Ганновере в северной Германии 15 тысяч жителей эвакуировали из их домов после обнаружения во время строительных работ 250-килограммовой бомбы времён Второй Мировой войны, сообщает Associated Press

Сообщается, что бомба была обнаружена во время земельных работ ещё 15 июня.

Однако специалисты не могли начать работы, так как некоторые жители отказались покидать их дома, а когда вертолёт делал облёт, чтобы убедиться в отсутствии гражданских лиц, неизвестные светили в глаза пилота лазером.

На работу по извлечению и утилизации бомбы потребовалось полтора часа.

Ранее сообщалось, что в Белграде обнаружили и уничтожили бомбу времён Второй мировой войны весом 500 кг.