СМИ: в Лондоне протестующие штурмовали муниципалитет из-за пожара

В Лондоне протестующие штурмовали местный муниципалитет Кенсингтона и Челси в связи с тем, что в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что протестующие скандируют: "Мы хотим справедливости".

Они пробились через автоматические двери в здание муниципалитета. Когда они пытались проникнуть на верхний этаж, то у них произошло столкновение с полицейскими.

По данным Daily Mirror, в акции протеста всего принимают участие около 70 человек. Они держат плакаты и требуют, чтобы власти оказали помощь пострадавшим.

Также они заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна была встретиться с пострадавшими, а не "с несколькими пожарными".

В акции также участвует певица Лили Аллен.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в жилой башне в Лондоне возросло до 30 человек.