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Пожаловавшаяся Путину онкобольная признана потерпевшей по уголовному делу
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Страдающая от онкологического заболевания жительница Апатитов Дарья Старикова признана потерпевшей по уголовному делу. Врачи долгое время не могли поставить девушке правильный диагноз. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
15 июня 24-летняя Дарья Старикова обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Девушка заявила, что ей диагностировали рак четвёртой стадии после того, как врачи долгое время лечили её от межпозвоночного остеохондроза. Путин рассказал, что то же самое произошло с его отцом. Родственника главы государства лечили от болей в спине, однако диагностировать тяжёлое заболевание удалось лишь спустя значительное время. Путин призвал девушку не терять надежду и отметил, что его отцу «подобрали эффективные препараты» и он скончался «не по той болезни». Президент обещал лично проследить за ситуацией и найти способы, как помочь девушке.
15 июня Старикова попала в реанимацию. В настоящий момент её состояние стабилизировалось.
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