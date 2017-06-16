Саудовский дипломат убил в Берлине велосипедиста дверью своего Porsche

Сотрудник посольства Саудовской Аравии стал виновником смертельного ДТП, когда в открытую дверь его машины, припаркованной на полосе для велосипедов, врезался велосипедист. При этом скорее всего виновный избежит наказания из-за дипломатического иммунитета.

В результате столкновения с дверью Porsche вечером 13 июня на одной из улиц Берлина 55-летний мужчина получил смертельные травмы головы и скончался. Несмотря на то, что семья погибшего требует привлечь виновного к ответственности, полиция уже заявила, что этого не удастся сделать из-за дипломатического иммунитета, сообщает Daily Mail.

МИД Германии направил посольству Саудовской Аравии ноту с просьбой уточнить статус дипломата и его функции в представительстве. Посольство, в свою очередь, опубликовало заявление с сожалениями по поводу случившегося и выразило соболезнования семье погибшего мужчины.

Сообщается, что в 2016 году иностранные дипломаты нарушали ПДД в Берлине в общей сложности 23 тысячи раз.