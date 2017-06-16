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В Москве задержали таксиста, который подвёз чилийского журналиста за 50 тысяч
Полиция задержала таксиста, подвёзшего чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранду за 50 тысяч рублей. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
«16 июня сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун плаза». Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем «Мерседеса», — заявили в ведомстве.
В настоящий момент таксист даёт показания в отделении полиции.
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